Video. Lateinamerika vereint im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen

Feministische Organisationen und Gruppen in Mexiko-Stadt marschierten vom ikonischen Denkmal "Kreisverkehr der Kämpfenden Frauen“ zum Nationalpalast auf dem Hauptplatz Zocalo in der Hauptstadt.

In Caracas, Venezuela, zogen ebenfalls viele Frauen durch die Straßen, sangen und hielten Transparente in die Höhe.

Die Organisatoren nannten die Demonstration den „Schmetterlingsmarsch“, eine Anspielung auf die drei Mirabal-Schwestern, die in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur von Rafael Leonidas Trujillo kämpften.

Sie nannten sich „Las Mariposas“, was so viel wie „die Schmetterlinge“ bedeutet, und wurden am 25. November 1960 ermordet, dem gleichen Tag im November, der seither zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen erklärt wurde.

Ähnliche Proteste fanden auch in den Hauptstädten Chiles und Ecuadors statt.

Auch die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro wurde zum Gedenktag angestrahlt.