Video. Proteste erschüttern Albaniens Hauptstadt

Die Demonstranten beschuldigten die Partei des albanischen Premierministers der Korruption, der Wahlmanipulation und der Einmischung in die Justiz und forderten ein technokratisches Übergangskabinett, das bis zu den Wahlen im Jahr 2025 die Amtsgeschäfte übernehmen sollte.

Bei der von der Demokratischen Partei angeführten Kundgebung kam es zu Spannungen, als die Polizei Wasserwerfer und Tränengas einsetzte, um die Demonstranten zu vertreiben. Zu Zusammenstößen kam es in der Nähe des Rathauses und des Wilson-Platzes, wo die Aktivisten Straßen blockierten und "Rama go away" skandierten.

Während sich die Polizei bemühte, die Wege für Krankenwagen freizumachen und die Ordnung wiederherzustellen, prangerten Oppositionsführer die politischen Verhaftungen an und betonten, die Proteste seien ein Symbol für den wachsenden Aufstand der Albaner gegen angebliche Korruption.