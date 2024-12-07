Video. Selenskyj ehrt ukrainische Soldaten am Tag der Streitkräfte

Am 6. Dezember feiert die Ukraine den Tag der Streitkräfte. An diesem Tag wird der Einsatz und die Tapferkeit der ukrainischen Armeeangehörigen, sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart, gewürdigt.
Der Präsident legte Blumen an der Gedenkmauer für die gefallenen Verteidiger der Ukraine in der Nähe der St.-Michaels-Kathedrale mit der goldenen Kuppel in Kyjiw nieder.
Ruslan Stefantschuk, Vorsitzender der Werchowna Rada der Ukraine, und Oleksij Resnikow, ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident, waren ebenfalls anwesend, um das Andenken der für die Ukraine gefallenen Soldaten zu ehren.