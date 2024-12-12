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Jubel über das Ende des Diktators
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Video. Hoffnung inmitten der Ruinen von Homs

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Ruhe nach dem Sturz des Diktators: In den Trümmern von Homs hoffen die Bewohner auf eine friedlichere Zukunft. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg kehren die ersten Flüchtlinge zurück.

Ruhe nach dem Sturz des Diktators: In den Trümmern von Homs hoffen die Bewohner auf eine friedlichere Zukunft. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg kehren die ersten Flüchtlinge zurück.

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Nachdem die Aufständischen zuerst Syriens größte Stadt Aleppo verblüffend schnell unter ihre Kontrolle gebracht hatten, waren kurz darauf weitere Städte wie Dominosteine gefallen, darunter Homs und Hama, bis die Kämpfer in der Nacht auf Sonntag ohne Gegenwehr in die Hauptstadt Damaskus einmarschierten. Assad und seine Familie flohen und wurden von seinem Verbündeten Russland aufgenommen.

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