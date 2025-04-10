Video. Argentinische Gewerkschaften demonstrieren vor landesweitem Streik

Gewerkschaftsmitglieder wurden von Rentnern, Studenten, politischen Gruppen und Fußballfans begleitet, die bessere Renten, höhere Einkommen und gerechtere Lebensbedingungen forderten.
Rentner - von den jüngsten Kürzungen am stärksten betroffen - erneuerten ihre Forderungen nach höheren Leistungen und Zugang zu notwendigen Medikamenten.
Die Hauptgewerkschaftsföderation, die Allgemeine Arbeiterkonföderation (CGT), bezeichnete den Streik als einen Protest gegen "unerträgliche soziale Ungleichheit" unter einer Regierung, die sich ihrer Meinung nach weigert, sich zu engagieren.
Der Streik am Donnerstag wird voraussichtlich Flughäfen, Banken, Tankstellen und öffentliche Dienste stören. Die Regierung von Präsident Milei hat die Aktion abgelehnt und Beamte haben die Legitimität der Gewerkschaften in Frage gestellt.