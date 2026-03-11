Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
In Okuma in der Präfektur Fukushima stapeln sich am Freitag schwarze Säcke mit bei Dekontaminationsarbeiten abgetragenem Erdreich.
No Comment

Video. Japan gedenkt 15. Jahrestag von Beben, Tsunami und Fukushima-Katastrophe

Zuletzt aktualisiert:

Japan gedenkt 15. Jahrestag von Erdbeben, Tsunami und Fukushima-Katastrophe mit landesweiten Zeremonien und Schweigeminute.

Japan hat des fünfzehnten Jahrestags des Erdbebens, des Tsunamis und der Nuklearkatastrophe von Fukushima gedacht, die am elften März zweitausendelf die Nordostküste trafen.

Das Beben der Stärke neun Komma null und der anschließende Tsunami rissen mehr als 22.000 Menschen in den Tod. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen. Etwa 160.000 Bewohner aus der Umgebung des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi wurden wegen radioaktiver Kontamination evakuiert.

Im ganzen Land hielten die Menschen um 14.46 Uhr eine Schweigeminute ab, dem Zeitpunkt, an dem die Erde bebte.

Ministerpräsidentin Sanae Takaichi nahm an einer Gedenkfeier in Fukushima teil und versprach, den Wiederaufbau der Region zu beschleunigen.

