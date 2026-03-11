Video. Teheran: Trauerfeier für iranische Kommandeure nach US-israelischen Angriffen

In Teheran versammelten sich am Dienstag große Menschenmengen zur Trauerfeier für mehrere ranghohe iranische Militärkommandeure, die bei US-israelischen Luftangriffen getötet wurden.
Zu den Geehrten zählten der Generalstabschef der Streitkräfte Abdolrahim Mousavi, Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, der Kommandeur der Revolutionsgarden Mohammad Pakpour und der hochrangige Sicherheitsberater Ali Shamkhani.
Auch zur Zeremonie selbst kamen zahlreiche Trauernde. Einige skandierten Parolen und salutierten dem neuen obersten Staatsoberhaupt des Landes.
Luftaufnahmen zeigen dicht gedrängte Reihen von Menschen, die während des Trauerzuges Parolen gegen die USA und gegen Israel riefen.