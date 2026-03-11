Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Trauernde begleiten in Teheran den Trauerzug für ranghohe Offiziere und Zivilisten, die bei der US-israelischen Offensive getötet wurden, am Mittwoch, elften März.
No Comment

Video. Teheran: Trauerfeier für iranische Kommandeure nach US-israelischen Angriffen

Zuletzt aktualisiert:

In Teheran versammeln sich Menschen zur Beerdigung mehrerer ranghoher iranischer Militärkommandeur*innen, nachdem US- und israelische Streitkräfte sie bei jüngsten Angriffen getötet hatten.

In Teheran versammelten sich am Dienstag große Menschenmengen zur Trauerfeier für mehrere ranghohe iranische Militärkommandeure, die bei US-israelischen Luftangriffen getötet wurden.

Zu den Geehrten zählten der Generalstabschef der Streitkräfte Abdolrahim Mousavi, Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, der Kommandeur der Revolutionsgarden Mohammad Pakpour und der hochrangige Sicherheitsberater Ali Shamkhani.

Auch zur Zeremonie selbst kamen zahlreiche Trauernde. Einige skandierten Parolen und salutierten dem neuen obersten Staatsoberhaupt des Landes.

Luftaufnahmen zeigen dicht gedrängte Reihen von Menschen, die während des Trauerzuges Parolen gegen die USA und gegen Israel riefen.

