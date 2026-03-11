Video. Trauernde legen Blumen nach tödlichem Busbrand in der Westschweiz nieder

Im westschweizerischen Kerzers haben sich Bewohner zu einer Trauerbekundung versammelt. Bei einem Busbrand waren zuvor sechs Menschen ums Leben gekommen.
In der Nähe des Unglücksorts legten Menschen Blumen und Beileidsbotschaften nieder. Dort war das Feuer in einem Bus ausgebrochen, der durch die Hauptstrasse des Ortes fuhr.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Mann das Feuer ausgelöst haben könnte, indem er sich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergoss und selbst anzündete.
Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es derzeit nicht, erklärten die Behörden.
Ermittlerinnen und Ermittler prüfen weiter die Umstände des Brandes. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt, der Vorfall hat die kleine Gemeinde erschüttert.