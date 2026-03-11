Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Rettungskräfte untersuchen das ausgebrannte Wrack eines Busses, der in Kerzers in der Schweiz in Brand geraten war, am Dienstag, dem zehnten März 2026.
No Comment

Video. Trauernde legen Blumen nach tödlichem Busbrand in der Westschweiz nieder

Zuletzt aktualisiert:

Im schweizerischen Kerzers legen Bewohner Blumen nieder und schreiben Beileidskarten. Zuvor kamen bei einem mutmaßlich gelegten Busbrand sechs Menschen ums Leben.

Im westschweizerischen Kerzers haben sich Bewohner zu einer Trauerbekundung versammelt. Bei einem Busbrand waren zuvor sechs Menschen ums Leben gekommen.

In der Nähe des Unglücksorts legten Menschen Blumen und Beileidsbotschaften nieder. Dort war das Feuer in einem Bus ausgebrochen, der durch die Hauptstrasse des Ortes fuhr.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Mann das Feuer ausgelöst haben könnte, indem er sich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergoss und selbst anzündete.

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es derzeit nicht, erklärten die Behörden.

Ermittlerinnen und Ermittler prüfen weiter die Umstände des Brandes. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt, der Vorfall hat die kleine Gemeinde erschüttert.

