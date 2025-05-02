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Die ukrainische Band Ziferblat steht unter der Infotafel «Eurovision Express», während sie am 01.05.2025 am Hauptbahnhof in Kiew, Ukraine, ankommt, um einen Zug zu nehmen
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Video. Ukrainisches Trio Ziferblat verbreitet Botschaft der Hoffnung beim Eurovision 2025

Zuletzt aktualisiert:

Die ukrainische Band Ziferblat hat Kiew verlassen und ist nach Basel gereist, um ihr Land beim Eurovision Song Contest 2025 zu vertreten

Das Trio, Sänger Daniel Leshchynskyi, sein Zwillingsbruder Valentyn an der Gitarre und Schlagzeuger Fedir Khodakov, wird ihren Beitrag Bird of Pray während des ersten Halbfinales am 13. Mai aufführen.

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Die Gruppe sagt, dass ihr Lied von Hoffnung handelt, und durch ihre Performance wollen sie das Bewusstsein für den anhaltenden Krieg in der Ukraine schärfen.

„Manche Menschen müssen einfach daran erinnert werden“, sagte Valentyn auf einer Pressekonferenz in Kiew.

Die 69. Ausgabe des Eurovision Song Contest wird 37 Länder in Basel, Schweiz, zusammenbringen.

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