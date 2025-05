Video. Todesopfer in Gaza steigen, Israel startet 'Gideon Chariots' Offensive

Das israelische Militär veröffentlichte am Montag Aufnahmen von Truppen, die in der Enklave operieren. Premierminister Benjamin Netanjahu warnte, dass eine „Hungersnot“ die Offensive gefährden könnte. Der Zugang zu Hilfsgütern erfolgt nach wochenlangem internationalen Druck und Warnungen vor einer drohenden Hungersnot, nachdem Israel Anfang März alle Lieferungen gestoppt hatte. Am Wochenende töteten israelische Luftangriffe mehr als 100 Palästinenser, darunter auch Kinder, wie Gesundheitsbeamte mitteilten. Die Bombardierungen, Teil der in den letzten Tagen intensivierten Kampagne Israels, trafen Häuser und Zelte, in denen vertriebene Familien Schutz suchten. Die Waffenstillstandsgespräche setzen sich ohne Durchbruch fort.