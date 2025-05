Video. Ethnosport-Festival in Istanbul beginnt mit Fokus auf Familie

Das diesjährige Festival, das Teil der Initiative „Jahr der Familie 2025“ in der Türkei ist, legt einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Familie. Teilnehmer aus Regionen wie Zentralasien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa nehmen an Veranstaltungen teil, die von kulturellen Workshops bis hin zu traditionellen Sportwettkämpfen reichen. Ein Familiencamp wurde eingerichtet, um den Austausch zwischen den Generationen zu fördern. Während der Eröffnung verwiesen die Organisatoren auch auf die aktuellen globalen Herausforderungen, einschließlich der Situation in Gaza, und betonten die Bedeutung von Räumen, in denen Kinder sicher aufwachsen können.