Video. Häuser und Fahrzeuge bei anti-migrantischen Unruhen in Ballymena angezündet

Die Unruhen, an denen mehrere hundert Menschen beteiligt waren, brachen nach einem friedlichen Marsch am Montag aus. Der Marsch unterstützte die Familie eines Opfers sexueller Gewalt. Am Abend kam es zu Gewalt, bei der Häuser in Brand gesetzt wurden und 15 Polizisten verletzt wurden, teilte die Polizei mit.

Am Dienstag setzten die Beamten Wasserwerfer und Gummigeschosse ein, um die Menge zu kontrollieren.

Zwei 14-jährige Jungen wurden im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Übergriff angeklagt. Beide erschienen mit einem rumänischen Dolmetscher vor Gericht.

Stellvertretender Polizeipräsident Ryan Henderson verurteilte die „rassistisch motivierten Unruhen“ und forderte die Öffentlichkeit auf, jede Rechtfertigung für die Gewalt abzulehnen.