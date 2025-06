Video. Militärshow zieht Massen an: US-Armee bereitet Parade vor

Die Veranstaltung, bekannt als „Twilight Tattoo“, zeigte Fallschirmsprünge der Golden Knights der US-Armee, historische Darstellungen des Old Guard Fife and Drum Corps und präzise Übungen des US Army Drill Teams.

Die Hauptparade, die für Samstag in Washington geplant ist, wird voraussichtlich bis zu 200.000 Menschen anziehen und militärische Fahrzeuge, Flugzeuge und Tausende von Soldaten umfassen. Die Armee schätzt, dass die Parade zwischen 22 und 39 Millionen Euro kosten wird.

Während einige Veteranen die Veranstaltung als stolze Hommage an Jahrhunderte des Dienstes betrachten, haben andere den Zeitpunkt und die Kosten kritisiert. Sie schlagen vor, dass sie mehr dazu dient, den Geburtstag von Präsident Donald Trump zu feiern, als Soldaten zu ehren.