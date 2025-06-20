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LEBENSGROßE PUPPENTIERE IN „THE HERDS“, UM AUF DIE KLIMAKRISE AUFMERKSAM ZU MACHEN
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Video. Lebensgroße Puppenherden marschieren global für Klimaschutz

Zuletzt aktualisiert:

Riesige Puppen von Elefanten, Löwen und Gorillas ziehen durch Städte in Afrika und Europa. 'The Herds' ist eine öffentliche Kunstperformance, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzt.

Das wandernde Projekt, das eine Vorschau auf die Biennale Danza 2025 bietet, kombiniert Tanz, Theater und große Puppenspiele und zeichnet eine symbolische Migration von Tieren nach, die durch den Klimawandel vertrieben wurden.

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Die Puppenherden, die aus recyceltem Karton und Holz von einem 35-köpfigen Team, einschließlich des Ukwanda Puppetry Collective aus Südafrika, gefertigt wurden, werden 20.000 Kilometer von Kinshasa bis nach Norwegen zurücklegen.

In Venedig werden sie im Juli auf sechzehn Tänzer des Biennale College Danza treffen. Diese werden unter der Leitung des Choreografen Anthony Matsena eine Aufführung präsentieren. Matsena beschreibt das Werk als „einen Hilferuf und eine Feier des Rhythmus der Natur.“

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