Ein Tänzer in indigener Kleidung tritt auf, um den Jahrestag der Gründung von Tenochtitlan zu feiern.
No Comment

Video. Mexiko-Stadt feiert 700 Jahre Tenochtitlan mit Festival

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Mexiko-Stadt feierte am Samstag das 700-jährige Bestehen seiner Gründung mit einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen und Aufführungen, die das indigene Erbe und die historischen Wurzeln der Stadt würdigten.

Mexiko-Stadt hat am Samstag das 700-jährige Jubiläum seiner Gründung mit einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen und Aufführungen gefeiert, die das indigene Erbe und die historischen Wurzeln würdigten.

Die Feierlichkeiten erinnern an die Gründung von Tenochtitlan im Jahr 1325 durch das Volk der Mexica, später bekannt als Azteken, die sich im Tal von Mexiko nach einem göttlichen Zeichen niederließen: einem Adler auf einem Kaktus.

Das Symbol, das später im Codex Mendoza festgehalten wurde, bleibt zentral für die mexikanische Identität und erscheint auf der Nationalflagge.

Tenochtitlan entwickelte sich zu einer mächtigen Hauptstadt, bekannt für ihre Kanäle, Märkte und Tempel, bevor sie 1521 von spanischen Kräften erobert wurde.

Das Festival beinhaltete Reden von Offiziellen, darunter Präsidentin Claudia Sheinbaum, die dem Erbe der Stadt Tribut zollte.

