Ein Rettungshelfer löscht das Feuer eines durch einen russischen Angriff zerstörten Gebäudes in Charkiw.
No Comment

Video. Verwaltungsgebäude in Charkiw von Drohne getroffen

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Die regionale Staatsanwaltschaft in Charkiw hat Videoaufnahmen des Moments veröffentlicht, als eine Shahed-Drohne ein Verwaltungsgebäude im Stadtzentrum traf.

Die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw hat Videoaufnahmen des Moments veröffentlicht, als eine Shahed-Drohne ein Verwaltungsgebäude im Stadtzentrum traf. Trümmer flogen nach dem Einschlag in die Luft, was laut Beamten vier Menschen verletzte.

Der regionale Gouverneur Oleh Syniehubov sagte, die Drohne habe eine belebte zentrale Straße ins Visier genommen und das Dach sowie einen der Stockwerke des zweistöckigen Gebäudes beschädigt. Er sagte, der Angriff ziele offenbar darauf ab, so viele Zivilisten wie möglich zu verletzen.

Der Angriff ist Teil der andauernden russischen Angriffe auf städtische Gebiete, während der Krieg mehr als dreieinhalb Jahre nach Beginn der großangelegten Invasion Russlands weitergeht. Die zivile Infrastruktur in Charkiw und anderen Städten wurde in den letzten Wochen wiederholt getroffen.

Diplomatische Bemühungen haben bisher nicht dazu geführt, die Kämpfe zu stoppen. Die Ultimaten und Fristen des US-Präsidenten Donald Trump an Präsident Wladimir Putin, auf Friedensvorschläge zu reagieren, haben ohne sichtbare Ergebnisse verstreichen lassen.

Alle Artikel zu nocomment anzeigen
