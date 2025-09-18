Video. Fünfzig Paare heiraten bei Golden Days Fest an dänischen Wahrzeichen

Zeremonien fanden an zehn Orten in und um Kopenhagen statt, darunter die barocken Säle des Schlosses Frederiksborg und das Deck des rekonstruierten Wikinger-Schiffs 'Der Seehengst'.
Paare aus Ländern wie der Ukraine, Indien, Australien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich wurden aus mehr als 500 Bewerbern ausgewählt. Jede Zeremonie war rechtsgültig und wurde von Kopenhagens Standesbeamten geleitet. Einige Zeremonien wurden als kulturelle Aufführungen konzipiert, die Kunst, Musik und Geschichte kombinierten.
Das für königliche Hochzeiten bekannte Schloss Frederiksborg veranstaltete seine ersten öffentlichen Zeremonien im Großen Saal. Fünf Paare heirateten an Bord des Seehengstes in Roskilde, begleitet von Wikinger-Musikern an Land. Die Organisatoren berichteten, dass mehr als 12.000 Gäste an den Feierlichkeiten teilnahmen. Möglicherweise werden in zukünftigen Ausgaben des Festivals ähnliche Veranstaltungen wiederholt.