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Demonstranten nehmen an einer pro-palästinensischen Versammlung auf dem Place de la République in Paris teil.
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Video. Tausende marschieren in Paris für Anerkennung Palästinas

Zuletzt aktualisiert:

Mehr als tausend Menschen marschierten am Sonntag in Paris und forderten die Anerkennung eines palästinensischen Staates sowie ein Ende des Krieges im Gazastreifen.

Demonstranten schwenkten palästinensische Flaggen im Vorfeld der erwarteten formellen Anerkennung des palästinensischen Staates durch Frankreich auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Montag.

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In Malakoff, einem Vorort von Paris, weht seit Freitag die palästinensische Flagge vom Rathaus, obwohl die Regierung die Entfernung angeordnet hat. Bürgermeisterin Jacqueline Belhomme, die an der Demonstration in Paris teilnahm, sagte, die Aktion sei eine symbolische Geste der Solidarität, ähnlich wie die ukrainische Flagge, die während der russischen Invasion gehisst wurde.

Auch andere Städte haben Flaggen gehisst, obwohl einige sie nach rechtlichen Anfechtungen wieder entfernt haben. Der sozialistische Führer Olivier Faure hat weitere Gemeinden ermutigt, sich der Initiative anzuschließen, trotz Warnungen des Innenministeriums. Französische Staats- und Regierungschefs werden erwartet, den Gaza-Krieg und den breiteren Konflikt diese Woche auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen.

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