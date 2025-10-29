Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Die Polizei startet im Favela-Komplex Maré in Rio de Janeiro einen Einsatz. Ziel: organisiertes Verbrechen.
No Comment

Video. Großrazzia der Polizei in Rio de Janeiro: 60 Verdächtige tot

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Rund 2.500 Polizisten und Soldaten starteten am Dienstag in Rio de Janeiro eine Großrazzia gegen Drogenhändler. Mindestens 60 Verdächtige starben, 81 weitere nahmen die Behörden fest.

Die Aktion richtete sich gegen die Gang Red Command in den Favelas des Complexo do Alemão und in Penha. Eingesetzt wurden auch Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge.

Die Behörden sprachen von einer der umfangreichsten Sicherheitsoperationen in der Geschichte der Stadt. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Claudio Castro, erklärte, bei dem Einsatz seien 75 Gewehre und eine große Menge Drogen sichergestellt worden. Er nannte die Razzia die bisher größte im Bundesstaat. Das Ausmaß der Gewalt veranlasste Menschenrechtsorganisationen, eine lückenlose Untersuchung jedes Todesfalls zu fordern.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur Associated Press sah in einem Krankenhaus in Penha mindestens zwei tote Polizisten unter zehn dorthin gebrachten Leichen. Die Polizei hat Todesfälle in den eigenen Reihen nicht bestätigt. Die Staatsregierung machte keine Angaben zu zivilen Opfern. Behördenvertreter sprachen von einer unbekannten Zahl Verletzter im Kreuzfeuer.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG