In Indonesien richten Überschwemmungen schwere Schäden an der Infrastruktur an.
No Comment

Video. Überschwemmungen in Indonesien verursachen schwere Schäden an der Infrastruktur

Zuletzt aktualisiert:

In Idi, Ost-Aceh, haben Überschwemmungen Straßen und Einrichtungen stark beschädigt. Viele sind ohne Strom, Wasser, Internet. Nothilfe ist knapp.

In Idi Town im Bezirk Ost-Aceh im Nordwesten Indonesiens haben Überschwemmungen öffentliche Straßen, Geschäfte und Wohnhäuser zerstört. Die Infrastruktur ist schwer beschädigt.

Mehrere Gemeinden sind weiterhin isoliert. Viele Menschen haben sich auf höheres Gelände zurückgezogen. Strom, Wasserversorgung und Internet fallen aus.

Lokale Behörden melden, dass das Nötigste zur Neige geht. Weitere Hilfe aus der Provinz und von der Zentralregierung lässt noch auf sich warten. Das Hochwasser hält Teile von Ost-Aceh weiter unter Wasser.

