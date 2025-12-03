Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Ein Schneepflug räumt am Montag, dem dritten Februar die Startbahn am Newark Liberty International Airport. Für Newark in New Jersey werden bis zu fünf Zoll Schnee erwartet.
No Comment

Video. Über 5.300 Flüge betroffen: Erster Nordoststurm bringt Schnee im Mittleren Westen und Nordosten

Zuletzt aktualisiert:

Heftiges Winterwetter in den USA legt den Flug- und Straßenverkehr lahm. Verspätungen treffen auch europäische Reisende auf Transatlantikrouten.

Am Dienstag geriet der Reiseverkehr in den USA massiv aus dem Takt. Der erste Nordoststurm der Saison brachte kräftigen Schneefall über den Mittleren Westen und den Nordosten. Airlines strichen mehr als 5.300 Flüge, weitere verspäteten sich. Das wirkte sich auch auf Transatlantikverbindungen aus.

Am Flughafen Chicago O’Hare fielen mehr als acht Zoll Schnee. Das ist der höchste November-Tageswert seit Beginn der Aufzeichnungen. Nord-Neuengland stellte sich auf bis zu zehn Zoll ein.

Der Nationale Wetterdienst gab in mehreren Bundesstaaten Warnungen vor Winterstürmen heraus. Er warnte vor gefährlichen Straßenverhältnissen. Blitzeis, Nebel und Schnee behinderten den Reiseverkehr nach dem Feiertagswochenende weiter.

