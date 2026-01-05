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Fans werfen Kuscheltiere aufs Eis.
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Video. Hershey Bears sammeln 81.796 Kuscheltiere beim Teddy-Bear-Toss

Zuletzt aktualisiert:

Fans der Hershey Bears warfen 81.796 Plüschtiere aufs Eis für den guten Zweck. Das Spiel stoppte kurz; Hershey gewann mit fünf zu zwei, die Aktion hilft über 60 lokalen Hilfswerken.

Eine der bekanntesten Wohltätigkeitsaktionen im US-Eishockey fand am Sonntag erneut in Hershey, Pennsylvania, statt. Kaum hatten die Hershey Bears ihr erstes Tor erzielt, warfen die Fans Tausende Teddys und andere Kuscheltiere aufs Eis. Es war ein Spiel der American Hockey League. Beim diesjährigen Teddy Bear Toss kamen 81.796 Kuscheltiere zusammen.

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Der Treffer fiel früh im ersten Drittel. Die Flut an Stofftieren unterbrach die Partie für einige Minuten. Hershey besiegte Rockford vor ausverkauftem Haus und 10.550 Zuschauern mit 5:2.

Seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 hat der Klub mehr als 648.000 Stofftiere gesammelt. Sie gehen an über sechzig lokale Wohltätigkeitsorganisationen, die sie an Kinder in Not weitergeben.

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