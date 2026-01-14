Video. Premierminister Takaichi und Präsident Lee trommeln gemeinsam in Tokio

Nach den offiziellen Gesprächen in Tokio am Dienstag ließen die beiden politischen Führungspersönlichkeiten den Tag mit einer spontanen Schlagzeug-Session zu K-Pop-Hits ausklingen.
Sie trugen passende blaue Trainingsanzüge, saßen nebeneinander und trommelten zu Songs, darunter ‚Dynamite‘ von BTS. Das zeigt ein kurzes Video, das das Amt des Premierministers veröffentlicht hat.
Die Idee stammte von Takaichi, die früher begeisterte Schlagzeugerin war. Lee sagte, Schlagzeug zu spielen sei schon lange ein persönlicher Wunsch gewesen und dankte seiner Gastgeberin für die Chance. Er fügte hinzu: Wie beim Finden eines gemeinsamen Rhythmus können Japan und Südkorea Vertrauen Schritt für Schritt aufbauen.
Der lockere Moment folgte Gesprächen über Sicherheit, Kultur und ein stabileres Verhältnis für die Zukunft.