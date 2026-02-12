Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Menschen versammeln sich am elften Februar 2026 auf den Stufen des Parlaments in Victoria zu einer Kerzenmahnwache für die Opfer des Schulangriffs in Tumbler Ridge.
No Comment

Video. Kanada unter Schock nach Massaker an Highschool in Tumbler Ridge

Zuletzt aktualisiert:

Im abgelegenen Tumbler Ridge in Westkanada kamen Anwohner nahe der High School zu einer Mahnwache für die acht Opfer des Amokschützen zusammen.

Die kanadische Polizei hat am Mittwoch die achtzehnjährige Jesse Van Rootselaar als Schützin des Amoklaufs am Dienstag in Tumbler Ridge in der Provinz British Columbia identifiziert.

Die Verdächtige tötete zunächst ihre Mutter und ihren Stiefbruder. Anschließend erschoss sie an der örtlichen Highschool sechs Menschen, darunter eine Lehrkraft und fünf Schülerinnen und Schüler.

Die abgelegene Bergbaustadt mit rund 2.400 Einwohnerinnen und Einwohnern kam zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht zusammen; landesweit wehten die Flaggen auf Halbmast.

Die Verdächtige hatte früher eine Waffenbesitzkarte, die jedoch abgelaufen war. Waffen, die die Polizei in ihrer Wohnung beschlagnahmt hatte, bekam sie später wieder zurück.

Behördenvertreterinnen und -vertreter fordern nun Aufklärung. Sie wollen prüfen, wie weitere Amokangriffe in Kanada verhindert werden können, wo solche Gewalttaten bislang selten sind.

