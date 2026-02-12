Video. Kanada unter Schock nach Massaker an Highschool in Tumbler Ridge

Die kanadische Polizei hat am Mittwoch die achtzehnjährige Jesse Van Rootselaar als Schützin des Amoklaufs am Dienstag in Tumbler Ridge in der Provinz British Columbia identifiziert.
Die Verdächtige tötete zunächst ihre Mutter und ihren Stiefbruder. Anschließend erschoss sie an der örtlichen Highschool sechs Menschen, darunter eine Lehrkraft und fünf Schülerinnen und Schüler.
Die abgelegene Bergbaustadt mit rund 2.400 Einwohnerinnen und Einwohnern kam zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht zusammen; landesweit wehten die Flaggen auf Halbmast.
Die Verdächtige hatte früher eine Waffenbesitzkarte, die jedoch abgelaufen war. Waffen, die die Polizei in ihrer Wohnung beschlagnahmt hatte, bekam sie später wieder zurück.
Behördenvertreterinnen und -vertreter fordern nun Aufklärung. Sie wollen prüfen, wie weitere Amokangriffe in Kanada verhindert werden können, wo solche Gewalttaten bislang selten sind.