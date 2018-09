Hurrikan "Florence" bedroht US-Südostküste - Tausende bringen sich in Sicherheit

Wegen des Wirbelsturms ordneten die Behörden in South Carolina eine Evakuierung der gesamten Küste des Bundesstaates an. Auch in North Carolina und Virginia wurde der Notstand ausgerufen, mehr als eine Million Bewohner der Ostküste sollen sich in Sicherheit bringen.

"Jeder in Virginia muss sich vorbereiten", sagte der Gouverneur von Virginia Ralph Northam. "Wenn der Hurrikan sich nicht weiterbewegt, erwarten wir extreme Niederschläge. Die größte Bedrohung durch solche starken Wirbelstürme ist nicht der starke Wind. Es sind die Überschwemmungen, die die lebensbedrohlichste Gefahr darstellen."

Meteorologen warnen vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, extremen Regenfällen und Überschwemmungen. Schon jetzt erhöht der Wellengang an der US-Küste das Risiko beim Schwimmen und Baden. Befürchtet wird der schwerste Wirbelsturm seit 30 Jahren.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) in Miami (Florida) warnt , dass «Florence» am Dienstag noch weiter an Stärke gewinnen könnte und bis Donnerstag zu einem «extrem gefährlichen» Hurrikan anwachsen wird.