Migration: Macron (40) und Kurz (32) demonstrieren Einigkeit

Der französische Präsident Emmanuel Macron (40) und der österreichische Kanzler Sebastian Kurz (32) haben sich bei einem Treffen in Paris für einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen ausgesprochen. Drei Tage vor einem EU-Gipfel zum Thema demonstrierten die Politiker damit in der Migrationspolitik Einigkeit - wie bereits Kurz und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Tags zuvor in Berlin.

Macron forderte zudem die schnellere Ausweisung aussichtsloser Fälle: "Bei diesem Thema können wir am Ende Fortschritte machen, wenn wir unsere Werte achten und das, was unsere Europäische Union begründet hat: zum einen eine bessere Einreisekontrolle, einen besseren Schutz unserer Grenzen durch die Stärkung von Frontex und den Dialog mit den Transit- und Herkunftsländern, aber auch durch eine Verbesserung unserer Rückführungspolitik in die Herkunftsländer."