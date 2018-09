Die witzigsten Videos im NO COMMENT der Woche

Elvington Airfield, Grafschaft Yorkshire, Großbritannien

Ein motorisierter Einkaufswagen rast über das Rollfeld in Nordengland. Bei dem Motorsport-Event der anderen Art war das nicht einmal der verrückteste fahrbare Untersatz: Auch eine motorisierte, rasende Kloschüssel gab es zu bewundern.

Coueron, Frankreich

In der Nähe von Nantes in der Bretagne lebt Philippe Gillet (67) mit ganz besonderen "Haustieren" zusammen. Neben einer vier Meter langen Kobra gehören Ali und Gator zu den Schmusetieren des Franzosen, der in der Zentralafrikanischen Republik aufgewachsen ist.

Asheville, North Carolina, USA

Ein Bär bricht in ein freigeschaltetes Fahrzeug in Asheville, North Carolina, ein und bricht auf dramatische Weise wieder aus.

Vanderhoof, British Columbia, Kanada

Feuerwehrleute der Mackenzie Unit Crew kämpfen gegen ein Lauffeuer und einen Tornado in der Nähe von Vanderhoof. Die Luftsäule schluckt zuerst den Feuerwehrschlauch der Crew und fängt dann Flammen ein, die auf dem Boden brennen.

Chinesische Mauer

Bei der Pierre Cardin Modenschau "China Legend 40th Anniversary Fashion Show" wurde die Chinesische Mauer zum Laufsteg. Dabei waren nicht nur futuristische Latexanzüge zu sehen, sonder auch andere viele bunte Seidenkleider.