New York: Trump stellt 2. USA-Nordkorea-Gipfel in Aussicht

Am Rand der UN-Generalversammlung in New York hat US-Präsident Donald Trump ein zweites Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Aussicht gestellt. Dieser solle von US-Außenminister Mike Pompeo vorbereitet werden. Trump sagte wörtlich: "Die Beziehungen zu Nordkorea sind sehr gut. Wir haben viele Dinge auf Lager, sieht so aus als ob wir bald einen zweiten Gipfel haben werden. Wie Sie wissen, hat Kim Jong Un einen Brief geschrieben, einen schönen Brief, in dem er um ein zweites Treffen bittet. Minister Pompeo wird das sehr bald ausarbeiten."