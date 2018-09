Türkischer Präsident landet in Berlin, erste Proteste am Flughafen

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist zu einem umstrittenen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Die Maschine der türkischen Delegation landete in Berlin-Tegel. Hier gab es erste Proteste von der Organisation „Reporter ohne Grenzen“, die auf die Inhaftierung kritischer Journalisten in der Türkei aufmerksam machte. Amnesty International forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, das Thema Menschenrechte anzusprechen.