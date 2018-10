Spannendes Wahlfinale in Brasilien

Wenige Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat der rechtsgerichtete Kandidat Jair Bolsonaro seinen Vorsprung in Umfragen ausgebaut. Insgesamt bewerben sich 13 Kandidaten. Der Rechtspopulist kommt der neuesten Ibope-Erhebung zufolge auf 31 Prozent und liegt damit zehn Punkte vor dem früheren Bürgermeister von Sao Paulo, Fernando Haddad, mit 21 Prozent.

JAIR BOLSONARO

Bolsonaro, der sich noch von einem Messerangriff auf einer Wahlkampfveranstaltung vor wenigen Wochen erholt, tritt für die Sozialliberalen (PSL) an und polarisiert mit provozierenden Aussagen zu Homosexuellen, Schwarzen oder ethnischen Minderheiten. Der Ex-Soldat verherrlicht auch regelmäßig die Zeit der Militärdiktatur (1964-1985).

"ELE NAÕ"

In allen großen Städten Brasiliens hatten hunderttausende Menschen gegen Bolsonaro demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es in den Metropolen Rio de Janeiro und São Paulo, wo die Organisatoren von mehr als 200.000 Teilnehmern sprachen. Unter dem Motto "Ele Não - Er nicht" hatten Frauengruppen in den sozialen Netzwerken zum Protest aufgerufen.

ZERREISSPROBE STAATSFINANZEN

Brasilien steht vor einer Zerreißprobe, die Finanzmärkte sind argwöhnisch: Lange haben es die brasilianischen Politiker versäumt, Maßnahmen zur Kontrolle der steigenden Rentenausgaben zu beschließen. Vor allem aus diesem Grund lag das Haushaltsdefizit in den vergangenen vier Jahren bei über sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes BIP.

Die Sozialversicherungsausgaben insgesamt verschlingen fast 45 Prozent der Staatsausgaben.