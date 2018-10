Mohammed ben Salman (33): Wer ist der autoritäre Kronprinz?

"Ist Mohammed ben Salman zu weit gegangen?" Das fragt der Nahost-Experte in der "Washington Post", der Zeitung, für die der verschwundeneJournalist Jamal Khashoggi gearbeitet hat. Khashoggi hatte dem Kronprinzen von Saudi-Arabien in einem seiner Artikel geraten, Salman solle sich ein Beispiel an der Queen nehmen, denn sie gestehe schon mal Fehler ein und höre auf ihr Volk.

Dass Mohammed ben Salman (33) auf sein Volk hört, daran zweifelt nicht nur der regierungskritische Journalist. Kurz bevor Frauen auch in Saudi-Arabien den Führerschein machen und Autofahren durften, wurden im vergangenen Juni zahlreiche Frauenrechtlerinnen als "Verräterinnen" und "Spioninnen" verhaftet. Aktivistinnen wie Loujain al-Hathloul (29), die seit Jahren vor allem im Internet gegen das Fahrverbot für Frauen gekämpft hatte, sitzen seit Monaten in Haft.

Offiziell steht Mohammed ben Salman für die Reformen in seinem Land. Er steht hinter der "Vision 2030", die die Wirtschaft des ölreichen Landes umkrempeln und die Macht der Religion eindämmen sollte.