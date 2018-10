Makabre Entdeckung: Sohn (79) lebte mehr als 10 Jahre mit mumifiziertem Vater

Nicht nur in St. Quentin im Departemen Aisne im Nordwesten von Paris sind die Bewohner geschockt. Wie die Lokalzeitung "Courrier Picard" berichtet, lebte ein inzwischen verstorbener 79-Jähriger mitten in der Innenstadt mehr als 10 Jahre lang in einer Wohnung mit der Leiche seines Vaters.