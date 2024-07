Erfahren Sie alles über den Medaillenspiegel, die Austragungsorte und die erwarteten Rekorde bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Die Olympischen Spiele 2024 dauern vom 26. Juli bis zum 11. August. Der Hype ist groß. Wie die Organisatoren im Juli mitteilten, wurden für die Spiele in Paris mehr Eintrittskarten (8,6 Millionen) verkauft als für jede anderen Sommerspiele zuvor. Selbst die 8,3 Millionen Eintrittskarten von Atlanta 1996 wurden übertroffen.

Auch für die Paralympischen Spiele wurden bereits mehr als 1 Million Tickets verkauft.

Die 33. Olympischen Sommerspiele finden an 35 Austragungsorten statt, hauptsächlich in Paris, aber auch in anderen französischen Städten wie Lille, Marseille, Lyon, Nizza und der Pazifikinsel Tahiti.

Paris 2024 wird einen starken städtischen Schwerpunkt haben, mit mehreren Wettbewerben an ikonischen Orten wie den Champs-Élysées, dem Eiffelturm, dem Place de la Concorde, den Invalides und dem Pont Alexandre - mit dem Ziel, Athleten und Bürgern so nah wie möglich zu sein.

Paris wurde mit einer monumentalen Säuberungsaktion der Seine auf Vordermann gebracht, und viele Austragungsorte wurden renoviert, um den Bau neuer Gebäude zu vermeiden, da Paris 2024 den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu den vorherigen Spielen um 50 % reduzieren will.

Der Grand Palais von Paris und die Pont Alexandre III. Im Grand Palais finden Fechten und Taekwondo statt, und auf der Pont Alexandre III finden Straßenradsport, Marathonschwi AP/Aurelien Morissard

USA am stärksten vertreten, Russen im neutralen Team

Insgesamt nehmen 206 Mannschaften mit 10 500 Sportlern teil.

Die USA stellen mit 592 Athleten die größte Mannschaft, gefolgt von Frankreich (573), Australien (460), Deutschland (427), Japan (404), China (388), Spanien (382), Italien (361) und Großbritannien (327). Die kleinsten Delegationen - mit jeweils nur einem Athleten - sind Belize, Liechtenstein, Nauru und Somalia.

Es wird auch ein Flüchtlingsteam geben, das größte, das jemals bei Olympischen Spielen vertreten war, mit 35 Athleten, die hauptsächlich aus Syrien, Iran und Afghanistan stammen.

Russland und Weißrussland sind wegen der Invasion Moskaus und des andauernden Krieges in der Ukraine gesperrt, aber ihre Athleten sind es nicht - sie werden als Einzelsportler in der neutralen Mannschaft antreten.

Vorhersagen: USA und China werden den Medaillenspiegel erneut dominieren

Der Gracenote-Nielsen-Prognose zufolge werden die USA in Paris 2024 voraussichtlich die meisten Medaillen gewinnen (123) und damit ihr Ergebnis von Tokio 2020 (113) verbessern.

Wenn Team USA die Erwartungen erfüllt, wird es zum achten Mal in Folge an der Spitze des Medaillenspiegels der Sommerspiele stehen.

China wird mit 87 Medaillen, zwei weniger als in Tokio 2020, erneut auf dem zweiten Platz erwartet. Großbritannien wird voraussichtlich den dritten Platz belegen, gefolgt von Frankreich, auch wenn die Gastgeber voraussichtlich mehr Goldmedaillen gewinnen werden.

Die USA sind der größte Medaillengewinner bei Sommerspielen aller Zeiten (2 981), gefolgt von der UdSSR (1 204), Großbritannien (948), Deutschland (892) und Frankreich (835).

Gracenote VMT/Nielsen Prognose für den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2024 Gracenote’s VMT/Nielsen

120 Jahre olympische Geschichte: Wer hat die meisten Medaillen gewonnen?

Seit den ersten Olympischen Spielen 1896 in Athen wetteifern die Länder weltweit um die meisten Medaillen.

Im Laufe der Jahre haben die USA die Spiele stets dominiert und sind mit insgesamt 2.629 Medaillen und der höchsten Anzahl an Gold-, Silber- und Bronzemedaillen die erfolgreichste Nation in der olympischen Geschichte.

Großbritannien, Gastgeber der Olympischen Spiele 2012 in London, war in der Leichtathletik, im Radsport und im Rudern sehr erfolgreich.

Seine Medaillenausbeute ist stetig gestiegen, so dass es zu den leistungsstärksten Nationen gehört.

In den letzten Jahrzehnten hat sich China zu einer olympischen Großmacht entwickelt, die sich in Sportarten wie Tauchen, Turnen und Tischtennis hervorgetan hat. Die Dominanz des Landes wurde besonders bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking deutlich.

Teilnehmer an Olympischen Spielen

Einzel- und Mannschaftsrekorde zum Greifen nah

Am 10. August haben das US-Team und NBA-Star Kevin Durant die Chance, der erste männliche Athlet zu werden, der vier Goldmedaillen in einer Mannschaftssportart gewinnt, falls die USA eine fünfte Goldmedaille in Folge holen.

Der Rekord könnte jedoch schon am nächsten Tag eingestellt werden, wenn Frankreich im Handball der Männer triumphiert, denn dann würde Nikola Karabatić nach Peking 2008, London 2012 und Tokio 2020 sein viertes olympisches Gold gewinnen. Der Spieler wird nach diesen Sommerspielen in den Ruhestand gehen.

Bei den Frauen haben die deutsche Reiterin Isabell Werth und die amerikanische Schwimmerin Kate Ledecky die Chance, Geschichte zu schreiben und die meisten olympischen Goldmedaillen in einer Sportart zu gewinnen. Der aktuelle Rekord bei den Frauen wird von der sowjetisch-ukrainischen Turnerin Larisa Latynina gehalten, die in ihrer Karriere neun Goldmedaillen gewonnen hat.

Die georgische Schützin Niko Salukvadze könnte ihren Rekord der meisten Teilnahmen an Olympischen Spielen ausbauen, denn Paris 2024 wird ihre 10. Teilnahme sein. 1988 in Seoul nahm sie erstmals an Olympischen Spielen teil.

Der aktuelle Rekord - sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen - liegt bei dem kanadischen Springreiter Ian Millar, der von 1972 bis 2012 an zehn Olympischen Spielen teilnahm und nur die Olympischen Spiele 1980 in Moskau wegen des kanadischen Boykotts verpasste.

Kevin Durant posiert für ein Foto mit seiner Goldmedaille im Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 2020, 7. August 2020 AP/Eric Gay

In den Mannschaftssportarten könnte das US-Team mit seinen 3x3- und 5x5-Frauen-Basketballteams weitere Rekorde brechen.

Sollten sie am 11. August in der Arena von Bercy eine Goldmedaille gewinnen, wäre es die achte in Folge seit Atlanta 1986, womit sie den Rekord für die meisten olympischen Goldmedaillen in einer Mannschaftssportart in Folge brechen würden.

Der derzeitige Rekord wird von den US-Männern gehalten, die von Berlin (36) bis Rom (68) sieben Goldmedaillen gewonnen haben.

Die neuesten Disziplinen: Breakdance, Skateboarding und Surfen

Bei den letzten Sommerspielen wurden neue Sportarten eingeführt, um mehr Gemeinschaften und jüngere Generationen einzubeziehen.

Breakdance ist die jüngste Sportart, die in Paris ihr Debüt feiern wird, während andere Disziplinen wie Skateboarding, Sportklettern, BMX-Freestyle und Surfen 2020 in Tokio eingeführt wurden.

Surfer beim Wellenreiten in Teahupo'o, Tahiti, Französisch-Polynesien, 13. Januar 2024 AP/Daniel Cole

Surfen ist die einzige Disziplin, die außerhalb des französischen Festlandes, im Überseegebiet Tahiti, ausgetragen wird. Die Wettkämpfe werden in Teahupo'o ausgetragen, das für seine großen und starken Wellen bekannt ist.

Insgesamt werden bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 32 Sportarten mit 48 Disziplinen vertreten sein.