Wettstreit um CDU-Vorsitz

Kramp-Karrenbauer rief die CDU dazu auf, sich weniger an den anderen Parteien abzuarbeiten, sondern sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Natürlich gehöre es dazu, auch «den SPDlern oder den Grünen mal einen einzuschenken», sagte sie: «Aber eine wirklich gute und große und attraktive Partei sind wir nur dann, wenn wir Begeisterungsstürme auslösen für unsere eigenen Ideen.» Die CDU habe solche Ideen und kein Erkenntnisproblem, betonte Kramp-Karrenbauer. «Wir wissen, was wir machen müssten, könnten und sollten». Die CDU müsse es jetzt aber auch machen. «Darauf warten die Menschen in unserem Land.» Nötig seien etwa fairer Handel, Forschung, Strategien gegen Fachkräftemangel, zu viel Bürokratie und hohe Kosten in der Wirtschaft.

Kriminalität besser bekämpfen, Grundwerte verteidigen, Mittelschicht entlasten: Im Wettstreit um den CDU-Vorsitz haben die drei aussichtsreichsten Kandidaten in Berlin zum Abschluss ihrer Vorstellungstour vor der Basis viele Gemeinsamkeiten demonstriert. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer , Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn bekräftigten eine Woche vor dem entscheidenden Parteitag in Hamburg, die Partei zurück zu alter Stärke führen zu wollen.

„Friedrich Merz hat auch in der Vergangenheit – auch wenn es schon bisschen länger her ist, bewiesen, dass er eine gewisse Dynamik hat. Er steht auch für Veränderung, ein kreativer Kopf, der mal über den Tellerrand hinausblickt. Und vor allem steht er auch für Reformen, Wirtschaftsreformen, die er immer anstoßen möchte und das haben wir ja die letzten Jahre mehr als nur stief-mütterlich behandelt."

Anna Dentler, CDU-Mitglied:

„Ja, also Frau Kramp-Karrenbauer ist natürlich mein absoluter Favorit. Ich habe sie schon mehrfach in Veranstaltungen erlebt. Ich finde sie ganz klar, auch für die Zukunft. Sie hat eine Vision für Deutschland. Und ich glaube , das ist bei dem Herrn Merz nicht so. Er war ja in den letzten 15 Jahren nicht ganz so aktiv für Deutschland unterwegs. Ich hoffe und ich glaube, dass es frau Kramp-Karrenbauer auchg macht.“

Angela Merkel hatte - auch unter dem Druck von Wahlschlappen - angekündigt, nach 18 Jahren im Amt nicht wieder als Vorsitzende zu kandidieren. Sie will aber bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben.

Jona Kallgren, Euronews:

Den längsten Beifall gab es für die Eröffnungsrede von Friedrich Merz.

Anscheinend hat er die Unterstützung vieler CDU-Mitglieder hier in Berlin. Es ist aber natürlich auch so, dass es nicht unbedingt die Mitglieder sind,

die den neuen Parteichef auswählen. Es sind die 1001 Delegierten auf dem Parteitag in Hamburg. Und sie stimmen vielleicht nicht so ab wie die Mitglieder das wollen.