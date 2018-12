Süd- und Nordkorea proben Annäherung

In einem vor allem symbolischen Schritt der Annäherung haben Süd- und Nordkorea die Wiederherstellung ihrer Eisenbahn- und Straßenverbindungen über die Grenze eingeleitet. Fernziel ist es, die Verkehrsanbindung an den eurasischen Kontinent und damit die wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen.

An der Zeremonie der Grundsteinlegung am Bahnhof Panmun in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong nahmen Vertreter beider Länder, der Vereinten Nationen und der Nachbarstaaten teil.

Nach schweren Spannungen infolge zahlreicher Atom- und Raketentests Nordkoreas nähern sich beide Staaten wieder an.

Die größte Hürde sind jedoch die von den UN und den USA über Nordkorea verhängten Sanktionen. Sie verbieten Investitionen sowie den Kauf der für das Projekt notwendigen Baustoffe. Wann die Arbeiten zur Streckenmodernisierung beginnen, ist unklar.