Entführt und versklavt? Rätselraten um seit 1987 verschwundene Frau

Am 25. Dezember haben Polizeikräfte aus Bolivien und Argentinien in der bolivianischen Grenzstadt Bermejo eine Frau gefunden, die vor mehr als 30 Jahren - als 13-Jährige - verschwunden war. Jetzt wurde sie mit ihrem 9 Jahre alten Sohn zu ihrer Familie nach Mar del Plata an der Küste vor Buenos Aires gebracht.