5 Festnahmen wegen Terrorverdacht - darunter Syrer (26) in Mainz

Ein 26-jähriger Syrer ist in Mainz festgenommen worden, er soll einen Terroranschlag in den Niederlanden mit vorbereitet haben. Die Festnahme erfolgte auf Anweisung der niederländischen Behörden. In Rotterdam wurden vier weitere Verdächtige festgenommen.

Der junge Syrer habe keinen Wohnsitz in Deutschland und sei hierzulande auch noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Der Mann soll am Sonntag dem Haftrichter in Mainz vorgeführt werden.