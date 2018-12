Khartum: Ausschreitungen am 12. Tag in Folge

In Sudans Hauptstadt Khartum ist es den zwölften Tag in Folge zu Auseinandersetzungen zwischen oppositionellen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Diese hätten Tränengas gegen hunderte Demonstranten eingesetzt, um sie auseinanderzutreiben, berichteten Medien. Zuvor hatten mehrere bekannte Oppositionsanhänger und Gewerkschaften zu einem Marsch zum Präsidentenpalast in Khartum aufgerufen.