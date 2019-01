China will Kartoffeln auf dem Mond anbauen

China ist das erste Land, das auch auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes gelandet ist. Die unbemannte Sonde hat ein Roboterfahrzeug an Bord, das die Umgebung der Landestelle erkundet. Das erfolgreiche Manöver ist ein wichtiger Meilenstein des ehrgeizigen chinesischen Mondforschungsprogramms:

"Noch nie ist jemand auf der Rückseite des Mondes gelandet. Sie ist anders beschaffen als die Seite, die wir sehen, dort findet man andere Mineralien, die Strahlungsumgebung ist anders - ein deutsches Projekt (der Universität Kiel) der Mission forscht darüber. Es gibt auch ein ziemlich kurioses Experiment an Bord: Sie haben einige Kartoffelknollen und Seidenraupeneier in einem geschlossenen Behälter dabei und wollen untersuchen, ob sie tatsächlich anfangen zu keimen und in diesem Behälter gedeihen", sagt euronews-Reporter Jeremy Wilks.

Der Mond als Testfeld

Die noch junge Weltraumnation will den Mond als Testfeld für künftige Forschungsprojekte erobern: