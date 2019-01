China landet mit "Chang'e-4" auf Mondrückseite

Damit feiert die Volksrepublik einen Meilenstein in ihrem Weltraumprogramm.

Erstmals auf der Mondrückseite

Mit der Mission gelang zum ersten Mal eine Landung auf der Rückseite des Mondes. Diese galt als besonders schwer, da die erdabgewandte Seite im Funkschatten liegt.

Mit einem Roboterfahrzeug soll nun das Gebiet um die Landestelle erkundet werden.

Wenige Minuten nach Ankunft auf dem Erdtrabanten funkte die Sonde bereits erste Bilder von der Mondoberfläche.

Diese wurden zunächst an einen Übertragungssatelliten gesendet, der im Juni ins All geschossen worden war. Der Satellit leitete die Bilder weiter an die Erde.

Weitere Missionen in den Startlöchern

Die nächste Mission steht bereits in diesem Jahr an: Mit "Chang'e-5" sollen Gesteinsproben zurück auf die Erde gebracht werden.

2030 soll erstmals ein Chinese auf dem Mond landen.