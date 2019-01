Hat Ed Sheeran einen Marvin-Gaye-Song aus den 70ern geklaut?

Schriftgrösse Aa Aa

Hat der britische Superstar Ed Sheeran (27) Songs der Soul Legende Marvin Gaye (1939-1984) kopiert? Nach dem Urteil eines Bezirksrichters aus New York wird sich jetzt eine Jury mit dem Fall beschäftigen, denn es gebe "wesentliche Ähnlichkeiten zwischen mehreren musikalischen Elementen". Dabei geht es um den Gaye-Song "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973 und "Thinking Out Loud" von Ed Sheeran aus dem Jahr 2014.

Kläger sind u.a. die Erben des Produzenten Edward Townsend. Dieser hatte "Let's Get It On" gemeinsam mit Gaye geschrieben. Der Soulsänger selbst war 1984 von seinem eigenen Vater bei einem Streit umgebracht worden - einen Tag vor seinem 45. Geburtstag.