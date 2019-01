REUTERS/Francois Lenoir

Beim traditionellen Neujahrsschwimmen in Ostende haben sich hunderte Teilnehmer in die kalte Nordsee gewagt. Seit 1987 begrüßen so unerschrockene Schwimmer in der belgischen Küstenstadt das neue Jahr.

Die kalten Wintertemperaturen erwiesen sich nicht als Abschreckung. Einige der Schwimmer kamen sogar in Kostümen.