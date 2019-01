Der Reporter Tintin, wie er in seiner Heimat genannt wird, und sein vierbeiniger Begleiter erschienen erstmals in einer Beilage der Zeitung Le Vingtième Siècle am 10. Januar 1929.

Damals galten die Abenteuer der beiden als antikommunistische Propaganda für Kinder.

Inzwischen sind die Comic-Hefte in 100 Sprachen und Dialekten verbreitet.