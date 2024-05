Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Giorgia Meloni und Viktor Orbán sind die einzigen Regierungschefs rechtsradikaler Parteien in der EU - Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Giorgia Meloni und Viktor Orbán sind die einzigen Regierungschefs rechtsradikaler Parteien in der EU - Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Italienisch

Die AfD in Deutschland, Marine Le Pens Rassemblement National und Giorgia Melonis Fratelli d'Italia sind derzeit nicht alle in derselben Fraktion. Was wollen die verschiedenen extrem rechten Parteien?