Spanien bangt um Yulen (2): Fieberhafte Suche in 100 Meter tiefem Erdloch

Ganz Spanien bangt um das Schicksal eines kleinen Jungen. Der zweijährige Yulen war am Sonntag offenbar beim Spielen in einen über 100 Meter tiefen, engen Brunnenschacht gefallen. Seitdem suchen Rettungs- und Bergungskräfte ununterbrochen nach dem Jungen. Das Erdloch hat einen Durchmesser von maximnal 30 Zentimetern, so dass kein Erwachsener durchpasst.