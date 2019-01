Venezuela: Wer unterstützt wen?

Der Machtkampf in Venezuela spaltet die Welt in Unterstützer und Gegner von Nicolas Maduro und Juan Guaidó. Russland, China, Kuba, Bolivien, Türkei, Uruguay erkennen Maduro weiterhin als Staatschef an.

14 Länder, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Georgien und zahlreiche süd- und mittelamerikanische Staaten, befürworten Guaidó als Präsidenten.

Mexiko erklärte, seine Beziehung zur Regierung vorerst beizubehalten. Die EU rief zu freien Wahlen in Venezuela auf und dazu, dass die Freiheit und Sicherheit Guaidós gewahrt bleiben müsse.