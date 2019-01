Gelbwesten: Zusammenstöße in Nantes und Bordeaux

Bei Protesten der Gelbwesten ist es in der französischen Stadt Nantes zu Konfrontationen mit der Polizei gekommen. Unter anderem waren von den Demonstrierenden Werbetafeln zerstört worden. Proteste gegen die französische Regierung gab es auch in Städten wie Bordeaux oder Paris, wo es etwa am Bastille-Platz zu Zusammenstößen kam. Allein in der Hauptstadt verhaftete die Polizei 52 Personen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt haben im ganzen Land 69.000 Menschen an den Demonstrationen teilgenommen.