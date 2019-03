Schuldspruch im Prozess um Anschlag auf Jüdisches Museum in Brüssel

Im Prozess um den Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel ist der Angeklagte Mehdi Nemmouche schuldig gesprochen worden. Das Gericht in der belgischen Hauptstadt sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 33-jährige Franzose am 14. Mai 2014 in dem Museum vier Menschen erschossen hatte. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen Beihilfe schuldig gesprochen.

Der Anschlag auf das Jüdische Museum war der erste von mehreren Anschlägen in Europa, bei denen es einen IS-Bezug gab oder die der IS für sich beanspruchte. Zuletzt hatte es im Dezember einen Anschlag mit fünf Toten im französischen Straßburg gegeben, den der IS für sich reklamierte.