Waris Diries Kampf gegen Genitalverstümmelung: "Mache bessere Arbeit als die Scheiß UN"

"Ich sage: Frauen der Welt, steht auf!" WARIS DIRIE IST ZURÜCK! Stärker, überzeugender und einfühlsamer denn je. Sie posierte vor der Kamera, um für Coco de Mer als Teil der Icons-Kollektion des britischen Dessous-Labels zu modeln, und gleichzeitig einen Kurzfilm mit Starfotograf Rankin zu drehen. Der Startschuss für eine weltweite Unterschriftenkampagne, um das brutale Ritual der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) ein für alle Mal zu beenden. Mehr dazu auf https://www.vogue.co.uk/article/waris-dirie-anti-fgm-campaign