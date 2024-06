Malawi: Flugzeug mit Vizepräsident Saulos Chilima an Bord vermisst

Im ostafrikanischen Malawi wird ein Flugzeug mit dem Vizepräsidenten Saulos Chilima und neun weiteren Personen an Bord vermisst.

Das Flugzeug der malawischen Streitkräfte mit dem Staatspräsidenten Saulos Chilima und neun weiteren Personen am Bord war am Montagmorgen von den Radarschirmen verschwunden, teilte Malawis Präsident Lazarus Chakwera mit. Nun wird danach gesucht. Die USA, Großbritannien, Norwegen und Israel haben bei der Suchaktion Unterstützung angeboten, sagte Chakwera. Vor allem habe man Hilfe bei einer schnelleren Lokalisierung der Maschine angeboten.

Das Flugzeug war in der Hauptstadt Lilongwe um 9:17 Uhr (Ortszeit) für einen Inlandsflug gestartet und hätte rund 45 Minuten später auf dem Mzuzu International Airport, rund 370 Kilometer nördlich der Hauptstadt, landen sollen. Dort ist es aber nie angekommen.

Flugzeug im Waldgebiet gesehen

Nahe eines Waldgebietes haben Bewohner eines Dorfes ein Flugzeug in einer ungewöhnlich geringen Höhe gesehen, teilten die malawischen Medien mit. Präsident Lazarus Chakwera setzte eine geplante Auslandsreise aus und verkündete am späten Abend in einer Fernseheansprache, dass man eine Suchaktion in dem Gebiet eingeleitet habe.

Während des Fluges habe schlechte Sicht geherrscht, sagte der malawische Präsident. Deshalb habe die Luftfahrtbehörde dem Piloten geraten, zurück nach Lilongwe zu fliegen. Danach sei der Kontakt abgebrochen.

"Alle Bemühungen der Luftfahrtbehörden, mit dem Flugzeug Kontakt aufzunehmen, seit es vom Radar verschwunden ist, sind bisher gescheitert", hieß es einer Mitteilung des malawischen Präsidialamtes. Man werde die Suchaktion fortsetzen, bis das Flugzeug gefunden ist, sagte Chakwera. Er mache sich Sorgen, hoffe aber weiterhin, dass es Überlebende gebe und sie gefunden würden.

Korruptionsvorwürfe gegen Chilima

Der 51-jährige Chilima, der seit 2020 Malawis Vizepräsident ist, war Ende 2022 wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Ihm wurde vorgeworfen, dass er sich bestechen lassen habe, indem er Geld für Vergabe von Regierungsaufträgen angenommen habe. Im Mai 2024 hatte die malawische Staatsanwaltschaft das Verfahren überraschend eingestellt.

Chilima ist möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahlen Malawis im kommenden Jahr. Korruptionsvorwürfe hatte er stets zurückgewiesen.

Malawi ist ein Binnenstaat in Südostafrika, der am 6. Juli 1964 seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erlangte. Dort leben rund 20 Millionen Menschen.